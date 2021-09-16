Куницын: когда я начинал работать тренером, Рублёв и Хачанов показывали хорошие результаты

Тренер мужской сборной России Игорь Куницын рассказал, как прошёл переход от карьеры профессионального теннисиста к тренерской деятельности.
«Переход на тренерскую деятельность получился очень удачным. Как только я закончил, Шамиль Анвярович Тарпищев пригласил меня попробовать работать в федерации. Мне очень понравилось работать с ребятами, тогда как раз хорошие результаты в юниорах показывали и Андрей Рублёв, и Карен Хачанов. С теми, кто был постарше, мы были в очень хороших отношениях: и с Женей Донским, и с Андреем Кузнецовым, и с Костей Кравчуком. Поэтому переход получился очень плавным и безболезненным. На самом деле до сих пор кажется, что я никуда не уходил, так как по-прежнему много времени провожу на корте и езжу на турниры. Очень доволен, что остался в теннисе и продолжаю получать от этой замечательной игры удовольствие каждый день», — приводит слова Куницына пресс-служба турнира «ВТБ Кубок Кремля».
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