Борис Беккер: нечестно, что Федерера и Надаля считают хорошими, а Джоковича плохим

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немец Борис Беккер признался, что ему не нравится отношение многих болельщиков и СМИ к сербу Новаку Джоковичу.

«Нечестно, что Федерера и Надаля считают хорошими, а Джоковича плохим. Я лично знаком с Новаком, мы работали вместе. Могу сказать, что он отличный парень. Он настоящий боец, который иногда ведёт себя не лучшим образом на корте, но кто так не делает? Публике, включая СМИ, нужно смириться с фактом, что у нас не две легенды в теннисе, а три. У них выдающиеся качества — как игровые, так и человеческие», — приводит слова Беккера Eurosport.

За карьеру Джокович, испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер выиграли по 20 титулов на турнирах «Большого шлема».