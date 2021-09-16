«Ролан Гаррос» — думаю, нет. Уимблдон — да». Тренер Медведева приоткрыл планы на 2022 год

Даниил Медведев сенсационно выиграл US Open – 2021 и не позволил лидеру мирового рейтинга Новаку Джоковичу собрать календарный «Большой шлем». Тренер российского спортсмена Жиль Сервара в интервью изданию Tennis Majors объяснил, почему этот исторический успех – лишь первый шаг, и приоткрыл планы на 2022 год.

— Жиль, что для вас значит победа Даниила Медведева на US Open? Это его первый титул на турнире «Большого шлема».

— Хочу ответить на этот вопрос теми же словами, которые я использовал после его первого трофея в ATP-туре, после его первого успеха на «Мастерсе-1000»: это лишь очередной шаг. Конечно, этот шаг имеет больший размах. С турниром «Большого шлема» вы почти попадаете в особый клуб – в Пантеон. Даже если это «почти» звучит нелепо по сравнению с 20 мэйджорами (Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович выиграли по 20 турниров «Большого шлема». — Прим. «Чемпионата»).

Это были неописуемые эмоции. У меня нет слов, чтобы выразить это, у меня есть образ, это то, что я спонтанно поднял обе руки и посмотрел в небо с невероятным чувством радости, которое заставило меня вспомнить ощущения от того момента в 1998 году, когда сборная Франции выиграла чемпионат мира по футболу. Я вырос с этим. Этими ощущениями я подпитывался в поисках успешного выступления и побед. Сколько раз я видел этот момент – и вот наконец я прожил это не в воображении, а наяву.

— Если это шаг, то что это за шаг?

— Я задавал себе этот вопрос. Потому что да, выиграть Открытый чемпионат США – это здорово. Но Даниил, я и вся команда, мы всегда нацелены на результат. Это образ жизни, образ мышления, а это означает, что меня всегда будет привлекать идея добиться большего и, следовательно, выиграть следующий турнир. Чтобы это стало возможным, мне нужно разработать программу тренировок, чтобы быть ещё сильнее и реагировать на большее количество ситуаций. Тогда побед будет ещё больше.

— Спустя пару дней после финала у вас уже такое настроение?

— Да. Даниил ещё это не осознал, потому что он наслаждается сейчас своим успехом. На этой неделе он в отпуске до самого Laver Cup. Но у меня это сидит в голове. И из того, что я знаю о Данииле – как он злится и готов сломать контроллер, когда проигрывает в Playstation – я уверен, что для него ничего не изменится.

— В чём разница между Даниилом, который не смог выиграть ни сета в Мельбурне-2021 у Джоковича, и тем, кто выиграл три сета подряд у него же на US Open?

— В феврале ему не хватало незримого энергетического заряда. Мне не нравится слово «ментальность», но она была не на высоте. Даниил вышел из двух очень тяжёлых матчей в четвертьфинале и полуфинале (не проиграл ни сета Андрею Рублёву и Стефаносу Циципасу. – Прим. «Чемпионата»). Я думаю, из-за своей неопытности в финалах «Большого шлема» он решил, что этого будет достаточно. Но это была большая ошибка. Даниил и Франциска (Дозе – психолог Медведева. – Прим. «Чемпионата») отметили этот момент во время подведения итогов. Все в команде извлекли уроки из этого опыта. Это был ключ к финалу с нашей стороны. Уровень Новака – это другое дело. В любом случае мы были готовы.

— Повлиял ли ажиотаж вокруг возможного 21-го мэйджора Джоковича и его календарного «Большого шлема» на вашу подготовку?

— С нашей стороны – нет. Теперь, когда вы смотрите на теннис, вы понимаете, что такая ситуация существует в голове соперника, и поэтому вы используете её. Так же, как Новак использовал бы её против любого противника. Как только эти чемпионы чувствуют уязвимость соперника, они бросаются на него и бьют в эту больную точку. С Даниилом я не говорил об этом моменте во время подготовки к финалу. Я стараюсь подготовить его к самым сложным и экстремальным сценариям. А если матч проходит легче, Даниил должен воспользоваться этой возможностью.

— Играл ли Медведев в Нью-Йорке в свой лучший теннис в жизни?

— Я не могу так сказать. Могу сказать, что увидел несколько моментов в его игре, которые мне не понравились после Олимпийских игр (Медведев проиграл в четвертьфинале Пабло Карреньо-Бусте. – Прим. «Чемпионата»). Это скорректировало мои тренировочные цели после Токио. И в Нью-Йорке я увидел, что он был на необходимом уровне по всем этим пунктам. Но сказать, что это «его самый высокий уровень», для меня слишком абстрактно. Эта формула может относиться к моменту, когда выигрываешь все самые тяжёлые розыгрыши. На этом US Open такого не было. С другой стороны, отмечу, что Даниил мог делать эйсы чуть ли не в каждый нужный момент, и при счёте 0-30 или 15-40 он мог спасти гейм. И это очень здорово.

— А что скажете про его приём далеко за задней линией? Откуда он взялся такой смелый и эффективный?

— За этим стоит целая история. Это его автограф. Это часть его собственных инициатив. Когда смотришь, как он выполняет приём, это кажется абсурдным. Когда я начинал работать с Даниилом, даже думал: «Невозможно выиграть, находясь так далеко, ты открываешь слишком много углов». Я пытался заставить его вернуться поближе к линии, но он отказался. У меня хватило ума выслушать его, поставить себя на его место и дать ему возможность использовать его собственные преимущества – габариты, глазомер, игровые навыки. И статистика говорит нам, что это хорошо работает. Поэтому я сказал ему, что если такой приём не очень эффективен против такого-то и такого-то игрока, то нужно подготовить другой вариант приёма, который он сможет использовать, если почувствует, что что-то пошло не так.

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— Как насчёт того, чтобы подавать вторую подачу так же, как и первую?

— Это была возможная стратегия, о которой упоминалось перед финалом. Даниил включился в игру сразу и сделал эйс во время первой же по счёту своей второй подачи в матче. Даже я не думал, что он начнёт так резво. Мы очень гибко использовали разные стратегии, чтобы подготовиться к возможным проблемам в матче с Джоковичем.

— Что вы думаете о следующих целях? Стать первой ракеткой мира? Выиграть как можно больше турниров «Большого шлема»?

— Это всё в комплексе, это понятные цели. Но прежде всего я говорю себе, что это требует ежедневной работы и улучшения многих моментов. Команда уже задумалась: да, он выиграл турнир «Большого шлема», но нам есть над чем работать. Чтобы быть номером один и выигрывать другие «Шлемы», вы должны добиваться конкретных результатов на корте каждый день. Мы это сделаем. После чего, если всё пойдёт хорошо, мы скажем «Эй, мы победили!» (Смеется).

— Как вы думаете, не впадёт ли Медведев в депрессию, как и Доминик Тим после своей победы на US Open – 2020?

— Я не думаю, что с ним такое случится. Но вообще этот вопрос, конечно, требует внимания. Пока ещё рано об этом думать. Если это случится, то будем искать решения.

— Даниил вступает в фазу своей карьеры, когда ему нужно выигрывать большие титулы, чтобы защитить свои очки и своё место в рейтинге. Например, скоро «Мастерс» в Париже и финал ATP, который он выиграл в прошлом году. Как вы подходите к этому новому вызову?

— Даниил считает, что очки надо выигрывать, а не защищать. На определённом уровне, когда вы прочно вошли в топ-3 или топ-5, вы больше не думаете о количестве очков, которые нужно защищать, или рейтинге, который нужно сохранить. Вы думаете о новых титулах. Начинаете сезон, нужно говорить себе: «Я хочу быть номером один и выиграть как можно больше крупных титулов». Так что каждый турнир – это возможность заработать очки. А подводить итоги нужно только в конце, но уже без всяких сравнений с предыдущим сезоном.

— Как вы думаете, способен ли Даниил выиграть «Ролан Гаррос» и Уимблдон в 2022 году?

— «Ролан Гаррос» – думаю, нет. Уимблдон – да.

— Однако, похоже, он добился значительного прогресса в своих отношениях с грунтом после четвертьфинала «Ролан Гаррос» — 2021?

— Что касается непосредственно тенниса, то да. Но на этом покрытии 80% успехa зависит от отношения к самому грунту. Я до сих пор не могу гарантировать, что проблемы Даниила с грунтом остались позади.