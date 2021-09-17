Эмма Радукану рассказала, как распорядится призовыми с победного US Open

18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану, сенсационно выигравшая Открытый чемпионат США 2021 года, ответила на вопрос о том, куда потратит призовые в размере € 2,1 млн.
«Я ещё не решила. Отдам их родителям, они разберутся. Я пока ничего на эти деньги не покупала. Теннис очень дорогой вид спорта, учитывая все переезды и другие расходы. Пожалуй, деньги пойдут на это. Если честно, я о деньгах вообще не думаю. Знаю, что налогов и других расходов будет много», — приводит слова Радукану BBC.
В решающем матче US Open Радукану обыграла представительницу Канады Лейлу Фернандес со счётом 6:4, 6:3. Британка завоевала первый титул в карьере. Лишь 7 июня 2021 года Эмма провела первый матч в основных сетках турниров WTA. В рейтинге WTA Радукану поднялась на 23-ю строчку.
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