Харрис: пришло время изгнать «Большую тройку» и позволить молодому поколению взять верх

Южноафриканский теннисист Ллойд Джордж Харрис прокомментировал победу Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата США, который является первым игроком из молодого поколения, выигравшим турнир «Большого шлема».

«Безусловно, это уже назревало некоторое время. Молодому поколению было трудно сходу выиграть турниры «Большого шлема». Новака просто невозможно было остановить до самого последнего матча. Я думаю, что в тот день он столкнулся с чрезвычайно трудным противником. Даниил играл в действительно хороший теннис, он являлся отражением нового поколения. Зверев выиграл олимпийскую золотую медаль, Медведев выиграл «Мастерс» в Канаде. Так что это молодое поколение перехватывает инициативу.



Если вы посмотрите на топ-50 сейчас, я думаю, что там больше молодых парней, чем было раньше в последние 20 лет. Феликс Оже-Альяссим потрясающе провёл US Open, Хуберт Хуркач одержал победу на „Мастерсе“ в Майами, Каспер Рууд выиграл три титула. Это новое поколение хорошо развивается, и это те ребята, с которыми я вырос. Невероятно, что у нас у всех, родившихся с 1996 по 1998 год, разница в возрасте примерно один год.



Я знаю этих ребят уже давно, мы уже соревновались в юниорах, и приятно видеть, что все мы прогрессируем, и теперь я думаю, что пришло время изгнать «Большую тройку» и позволить молодому поколению взять верх», — приводит слова Харриса Тennis Нead.