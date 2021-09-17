Самсонова обыграла олимпийскую чемпионку Бенчич в четвертьфинале турнира в Люксембурге

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в полуфинал турнира категории WTA-250 в Люксембурге. В четвертьфинале соревнований седьмая сеяная Самсонова сенсационно обыграла первую ракетку турнира, олимпийскую чемпионку Белинду Бенчич из Швейцарии со счётом 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 13 минут.
Самсонова четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три из девяти брейк-пойнтов. Бенчич подала три эйса, четыре раза ошиблась на подаче и упустила два шанса взять подачу россиянки.
Самсонова во второй раз в карьере обыграла Бенчич. Впервые соперницы встречались в финале турнира в Берлине, где россиянка завоевала первый титул WTA.
За выход в финал Самсонова сыграет с третьей сеяной Еленой Остапенко из Латвии, которая в четвертьфинале нанесла поражение француженке Ализе Корне со счётом 7:6 (8:6), 6:2.
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