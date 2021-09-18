Павлюченкова: никогда не думала, что скажу, что мне жалко Джоковича

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, что её тронули слёзы первой ракетки мира серба Новака Джоковича, который в финале US Open проиграл Даниилу Медведеву и не смог собрать календарный «Большой шлем».

«Тронули ли слезы Джоковича? На самом деле да. При этом абсолютно не имеет значения, симпатия у меня к Новаку или нет. Никогда не думала, что скажу, что мне жалко его. Люди считают, наверное, что спортсмены избалованы вниманием и финансово. Он столько всего выиграл – как можно его жалеть? Но когда ты на таком уровне, когда ты спортсмен и у тебя есть определённая цель – а у него была цель, этот исторический «Шлем» – это всегда как будто заново, как новый матч. Забываешь про все свои кубки, про все победы и поражения. У тебя сейчас матч, который ты хочешь выиграть. Он явно был растерян, в панике, не мог победить. Поэтому отчасти я испытывала боль за него», — приводит слова Павлюченковой Eurosport.ru.