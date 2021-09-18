Анастасия Павлюченкова назвала три черты, которые ей нравятся в русских людях

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала об отличиях русских людей от иностранцев.
«Иностранцы никогда не скажут, что я русская. Ни чисто внешне, потому что русские всегда выделяются за границей, особенно если пара. Внешность, одежда. Мне всегда говорили, что я голландка, шведка, испанка – кто угодно, но только не русская. Что я в себе считаю самым русским? Наверное, щедрая душа, как в рекламе шоколада.
Если это мой человек, я всё готова бросить. Считаю, что это очень русская тема. Замечала, что иностранцы более сдержанные во всём. А у нас: домой пригласил, поляну накрыл, всех напоил, накормил. Три черты, которые мне нравятся в русских людях? Страсть к тому, что делаешь, какая-то отдача. Считаю русских щедрыми, и это касается не только финансов, но и эмоций – если праздновать, то делать это на всю катушку, отдаваться душой», — приводит слова Павлюченковой Eurosport.ru.
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