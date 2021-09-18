Самсонова проиграла Остапенко в полуфинале турнира в Люксембурге

Российская теннисистка Людмила Самсонова не сумела пробиться в финал турнира категории WTA-250 в Люксембурге.

В полуфинальном поединке Самсонова (7) в двух сетах проиграла представительнице Латвии Елене Остапенко (3) со счётом 1:6, 6:7 (4:7). Продолжительность матча составила 1 час 28 минут. Самсонова 5 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 6. На счету Остапенко — 2 эйса, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 4.

Призовой фонд турнира в Люксембурге составил $ 235 238. Его действующей победительницей является Остапенко. Защищать титул 2019 года Елена будет в поединке с победительницей матча Маркета Вондроушова (Чехия) — Клара Таусон (Дания).