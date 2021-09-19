Варвара Грачёва не сумела выйти в основную сетку турнира в Остраве

Российская теннисистка Варвара Грачёва не сумела пробиться в основную сетку турнира категории WTA-500, который пройдёт в Остраве (Чехия) с 20 по 26 сентября.

В финале квалификации Грачёва (3) в трёх сетах проиграла представительнице Франции Осеан Доден (9) со счётом 7:6 (7:4), 1:6, 4:6. Встреча продлилась 1 час 48 минут. Грачёва 3 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 3. На счету Доден — 11 эйсов, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.

Ранее в основную сетку турнира в Остраве пробились две другие россиянки — Анастасия Потапова и Анастасия Захарова.

Призовой фонд турнира в Остраве составил $ 565 530. Его действующей победительницей является белоруска Арина Соболенко.