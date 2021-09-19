Бабушка Эммы Радукану: не могла смотреть финал US Open, моё сердце не выдержало бы

Никулина Радукану, бабушка британской теннисистки Эммы Радукану, высказала мнение о победе внучки на US Open.

«В ту ночь, когда Эмма выиграла Открытый чемпионат США, не могла смотреть финал, потому что моё сердце не выдержало бы. Сказала себе, что этот матч будет по-настоящему трудным, поэтому решила его не смотреть. Узнала о победе только на следующий день, была рада, что она оказалась сильной и здоровой.

Когда разговаривала со своим сыном, была рада и за него. Он бы сильно расстроился, если бы Эмма проиграла после всей работы и ресурсов, которые они вложили в неё.

Конечно, я очень горжусь внучкой. Но никогда никому не говорила, что я бабушка чемпионки «Большого шлема». Я очень скромная женщина и не хочу, чтобы люди думали, что я хвастаюсь», — цитирует Никулину France24.