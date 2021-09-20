Элина Свитолина и Гаэль Монфис побывали на матче ПСЖ — «Лион»
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Четвёртая ракетка мира, украинка Элина Свитолина вместе со своим супругом, французским теннисистом Гаэлем Монфисом побывала на матче 6-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» — «Лион» (2:1), который состоялся в Париже вчера, 19 сентября.
Фотографии можно посмотреть в «инстаграме» Элины Свитолиной
На прошедшем Открытом чемпионате США Свитолина дошла до четвертьфинала, где проиграла 19-летней представительнице Канады Лейле Фернандес со счётом 3:6, 6:3, 6:7 (5:7). Ранее в этом сезоне украинка выиграла турнир в Чикаго.
Монфис в третьем круге US Open – 2021 уступил итальянцу Яннику Синнеру со счётом 6:7 (1:7), 2:6, 6:4, 6:4, 4:6. В рейтинге ATP Гаэль занимает 20-ю строчку. Свадьба Элины и Гаэля состоялась 16 июля.
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