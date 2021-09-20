Варвара Грачёва взяла всего 4 гейма в первом круге турнира в Остраве

Российская теннисистка Варвара Грачёва, попавшая в основную сетку турнира в Остраве (Чехия) в статусе лаки-лузера, не смогла пробиться во второй круг. В стартовом раунде она проиграла представительнице Испании Пауле Бадосе, посеянной под девятым номером, со счётом 2:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.

Грачёва ни разу не подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и не взяла ни одного гейма на подаче соперницы. На счету испанки 2 эйса, 4 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал Бадоса поспорит с победительницей поединка Сорана Кырстя (Румыния) — Анетт Контавейт (Эстония).

В основной сетке турнира в Остраве также сыграют россиянки Вероника Кудерметова, Анна Блинкова (LL), Анастасия Павлюченкова (5) и Анастасия Потапова (Q).