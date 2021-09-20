Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира в Остраве, где сразится с Петрой Квитовой

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй раунд турнира категории WTA-500 в Остраве (Чехия), который продлится до 26 сентября.
В матче первого круга пробившаяся в основную сетку путём квалификации Потапова обыграла представительницу Франции Каролин Гарсию со счётом 6:2, 7:6 (8:6). Продолжительность матча составила 1 час 47 минут. Потапова 6 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 11. На счету Гарсии — 3 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3.
За право выйти в четвертьфинал соревнований Потапова сразится со второй сеяной чешкой Петрой Квитовой.
Призовой фонд турнира в Остраве составил $ 565 530. Его действующей победительницей является белоруска Арина Соболенко.
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