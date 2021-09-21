В честь Симоны Халеп назвали новое кровососущее насекомое

Учёные университета в Клуже назвали новое кровососущее насекомое, открытое на юго-востоке Румынии, в честь двукратной победительницы турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира Симоны Халеп, сообщает Universul. Полное научное название насекомого теперь выглядит так — Phlebotomus Simonahalepae.

«Мы посвящаем это открытие Симоне Халеп. Таким образом мы хотим выразить признание её достижениям и тому, как она представляет Румынию на международной арене», — сказал профессор Андрей Михалча.

На минувшей неделе Симона вышла замуж за румынского миллионера Тони Юруца. На прошедшем Открытом чемпионате США румынка дошла до четвёртого круга, где проиграла украинке Элине Свитолиной со счётом 3:6, 3:6. В рейтинге WTA Симона занимает 14-ю строчку. За карьеру Халеп завоевала 22 титула в одиночном разряде.