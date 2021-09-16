Симона Халеп опубликовала фотографии со свадьбы с румынским миллионером

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, румынка Симона Халеп опубликовала фотографии со своей свадьбы. Вчера, 15 сентября, она вышла замуж за румынского миллионера Тони Юруца.

Фотографии можно посмотреть в «инстаграме» Симоны Халеп

42-летний Тони Юруц ранее уже дважды был женат. С Симоной он обручился в июне. В октябре 2019 года сообщалось, что отец Симоны Халеп дал согласие на бракосочетание, но попросил не торопить события, чтобы не помешать карьере дочери.

На прошедшем Открытом чемпионате США румынка дошла до четвёртого круга, где проиграла украинке Элине Свитолиной со счётом 3:6, 3:6. В рейтинге WTA Симона занимает 11-ю строчку. За карьеру Халеп завоевала 22 титула в одиночном разряде.