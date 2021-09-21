Эмма Радукану: смотреть финал US Open было для меня большим стрессом, чем играть в нём

18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану рассказала, что у неё всё ещё случаются моменты, когда ей кажется нереальным, что она стала чемпионкой «Большого шлема».
«Это забавно, потому что иногда у меня просто случаются вспышки, когда я говорю: «Боже мой, я только что выиграла Открытый чемпионат США!». Это странное чувство, но просмотр матча прошлым вечером помог мне осознать это. Я чувствовала себя более напряжённой, наблюдая за своим финалом, чем играя в нём, потому что вы чувствуете, что контролируете ситуацию, когда играете.
Когда ты смотришь, ты не можешь себя контролировать, но было действительно здорово заново пережить некоторые из этих моментов. В конце я увидела своё скольжение, когда я упала, оно было довольно длинным. Я была впечатлена этим моментом в замедленной съёмке», — приводит слова Радукану Тennis World USA.
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