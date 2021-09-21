Вице-чемпион ОИ-1992: через пару лет Алькарас может стать великим теннисистом

Экс-капитан сборной Испании в Кубке Дэвиса и вице-чемпион Олимпиады-1992 Хорди Арресе рассказал, кто из испанских теннисистов, по его мнению, может добиться серьёзного успеха на международном уровне. Также Арресе поделился мнением о дальнейшей карьере Рафаэля Надаля.
«Карлос Алькарас морально готов выигрывать. Я слежу за ним с 11 лет, и я люблю его стиль, он отличный игрок, и я не сомневаюсь, что он будет очень хорош, но он должен адаптироваться к игре в пять сетов.
Но через пару лет у него будет достаточно опыта и психологии, чтобы стать великим теннисистом и выигрывать большие турниры. Не нужно торопить его, он морально подготовлен, и у него не будет никаких проблем, даже если на него окажут давление. Он — Карлос Алькарас, и вам не нужно сравнивать его ни с кем.
Достичь того, чего добился Рафа, практически невозможно. Посмотрим, превзойдёт ли его кто-нибудь.
Если Рафа выздоровеет, у него всё ещё есть два или три очень хороших года, потому что у него слишком хороший уровень и он настоящий хищник», — приводит слова Арресе Tennis World USA.
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