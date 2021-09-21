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На Уимблдоне планируют построить третий корт с выдвижной крышей

На Уимблдоне планируют построить третий корт с выдвижной крышей
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Организаторы Уимблдона заявили о намерении построить к 2030 году третий крытый корт. Таким образом, Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) станет второй площадкой турнира «Большого шлема», располагающей тремя кортами с выдвижными крышами, после Мельбурн-парка. На «Ролан Гаррос» и US Open – по два крытых корта.

Будущий стадион AELTC планирует построить на бывшем поле для гольфа, его вместимость составит 8 тыс. мест. Сообщается, что корт будет носить название The Parkland Show Court. Проект должен быть одобрен местным сообществом в начале 2022 года.

Действующим чемпионом Уимблдона у мужчин является первая ракетка мира серб Новак Джокович, у женщин – австралийка Эшли Барти.

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