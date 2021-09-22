Тарпищев: на Кубке Кремля с первого круга нас ждут напряжённые матчи

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал списки участников турнира ВТБ Кубок Кремля — 2021.



«Наш долгожданный турнир, Кубок Кремля, вынужденно не разыгрывавшийся из-за пандемии в прошлом году, вновь соберёт сильнейших теннисистов мира уже на кортах Дворца гимнастики Ирины Винер-Усмановой и Дворца спорта «Лужники».



В этом году у российских теннисистов особые успехи: мы впервые выиграли Олимпийские игры в командном теннисном зачёте среди 211 стран, которые входят в Международную федерацию тенниса, Даниил Медведев одержал победу на US Open, Анастасия Павлюченкова вышла в финал Ролан Гаррос. Все соберутся на кортах с надеждой, что наши любители спорта увидят великолепный теннис в исполнении ведущих российских мастеров, и теперь уже на наших звёзд будут равняться многие представители мирового тенниса, которые примут участие в соревнованиях.



Среди них мы увидим победительницу двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, экс-первую ракетку мира Гарбинье Мугурусу, олимпийскую чемпионку и действующую чемпионку Кубка Кремля Белинду Бенчич. Заявилась к нам и британка Эмма Радукану, выигравшая US Open, и многие другие мастера. В женской заявке 9 человек представляют первую двадцатку мирового рейтинга – это говорит о том, что турнир в женском разряде получается сверхсильнейшим. Думаю, что наши болельщики с удовольствием будут следить за этим праздником женского тенниса.



Что касается мужчин, то мы увидим в Москве всех наших лучших теннисистов: Андрея Рублёва, победителя Олимпийских игр вместе с Анастасией Павлюченковой, серебряного призёра в одиночном разряде Карена Хачанова, Аслана Карацева – серебряного призёра в миксте с Еленой Весниной. У мужчин также весьма ровный состав, который возглавляет наш Даниил Медведев – вторая ракетка мира.



В обоих турнирах с первого круга нас ждут очень напряжённые матчи – сродни финалам других соревнований. Поэтому приглашаю всех желающих следить за турниром Кубок Кремля, где мы ожидаем интересные поединки и дальнейшее победное шествие российских теннисистов на кортах мира», — приводит слова Тарпищева пресс-служба турнира.

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