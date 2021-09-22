«Девушка на миллиард долларов». PR-менеджер Майкла Джексона — об Эмме Радукану

Марк Борковски, известный британский агент по связям с общественностью, прокомментировал новость о заключении спонсорского контракта между 18-летней победительницей US Open – 2021 Эммой Радукану и ювелирным брендом Tiffany & Co. Отметим, что компания Борковски в числе прочих представляла интересы культового певца Майкла Джексона, актёра Маколея Калкина и рок-группы Led Zeppelin.

«Это начало чего-то эпического. Без сомнения могу сказать, она – девушка на миллиард долларов. Потому что она настоящая. Здесь дело не только в том, что она великолепно играет в теннис, дело в её происхождении, её этнической принадлежности, её свободе духа. Людям также нравится то, что она живая, она уязвима, но при этом смеётся над всякого рода давлением», — приводит слова Борковски The Guardian.