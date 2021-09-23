Энди Роддик назвал величайшего теннисиста в истории

Бывшая первая ракетка мира, американец Энди Роддик высказал мнение, что 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера можно назвать величайшим теннисистом в истории.
«Роджер Федерер — лучший как в защите, так и в атаке. Как этому противостоять? Его любят больше всех других спортсменов в мире. Он говорит на 17 языках (на самом деле на восьми. — Прим. «Чемпионата»), его волосы выглядят потрясающе, он не потеет.
Я не завидую его успеху. Я завидую той лёгкости, с которой он со всем этим справляется, будучи величайшим теннисистом в истории», — приводит слова Роддика Tennis World USA.
40-летний Федерер досрочно завершил текущий сезон, пропустив US Open из-за необходимости повторного операционного вмешательства. Роджера беспокоило колено. В данный момент швейцарец проходит реабилитацию.
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