Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Энди Роддик назвал величайшего теннисиста в истории

Энди Роддик назвал величайшего теннисиста в истории
Комментарии

Бывшая первая ракетка мира, американец Энди Роддик высказал мнение, что 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера можно назвать величайшим теннисистом в истории.

«Роджер Федерер — лучший как в защите, так и в атаке. Как этому противостоять? Его любят больше всех других спортсменов в мире. Он говорит на 17 языках (на самом деле на восьми. — Прим. «Чемпионата»), его волосы выглядят потрясающе, он не потеет.

Я не завидую его успеху. Я завидую той лёгкости, с которой он со всем этим справляется, будучи величайшим теннисистом в истории», — приводит слова Роддика Tennis World USA.

40-летний Федерер досрочно завершил текущий сезон, пропустив US Open из-за необходимости повторного операционного вмешательства. Роджера беспокоило колено. В данный момент швейцарец проходит реабилитацию.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021