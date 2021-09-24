Пьетранжели: у Джоковича на счету, скажем, $ 500 млн, и он нервничает в финале?

Бывший итальянский теннисист Никола Пьетранджели высказался о размере призовых в современном теннисе.
«Сегодня игрокам всё равно на зрителей, они думают только о деньгах. Когда я выиграл «Ролан Гаррос«, мне вручили денежный приз, на который я не мог купить даже небольшую квартиру.
Сегодня тот, кто выиграет турнир «Большого шлема», забирает домой $ 2,5 млн. И я злюсь по этому поводу. У Джоковича будет, скажем, $ 500 млн на банковском счету, и он нервничает в финале? Вы издеваетесь? И это нынешняя реальность тенниса, которая держит в страхе этих мультимиллиардеров", — цитирует Пьетранжели Tennis World USA.
Напомним, российский теннисист Даниил Медведев получил чек на $ 2,5 млн после победы в финальном матче US Open 2021 над сербом Новаком Джоковичем (6:4, 6:4, 6:4).
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