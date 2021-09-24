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Андрей Рублёв сфотографировался в смокинге для Кубка Лэйвера

Андрей Рублёв сфотографировался в смокинге для Кубка Лэйвера
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Официальный инстаграм-аккаунт Кубка Лэйвера — 2021 опубликовал фотографии участников турнира в смокингах.

«В едином стиле на вечере-открытии Кубка Лэйвера», — подписали серию фотографий теннисистов организаторы.

В серии фото представлены Маттео Берреттини, Александр Зверев, Феликс Оже-Альяссим, Диего Шварцман, Стефанос Циципас и Андрей Рублёв.

В комментариях под постом больше всех симпатий собрал российский спортсмен.

«Рублёв очарователен», «Рублёв заслуживает отдельного поста», «Андрей — это чистое наслаждение».

Фотографии можно посмотреть в «инстаграме» Laver Cup.

Выставочный турнир Кубок Лэйвера, в организации которого принял участие швейцарец Роджер Федерер, проводится с 2017 года через две недели после US Open. Соревнования 2020 года были перенесены на 2021-й из-за изменений в календаре, связанных с пандемией коронавируса. Отметим, что ранее российские теннисисты ни разу не участвовали в данных соревнованиях.

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