Руусувуори прокомментировал победу над Карацевым на турнире в Нур-Султане

Финский теннисист Эмиль Руусувуори прокомментировал победу над Асланом Карацевым на турнире в Нур-Султане. Вчера, 23 сентября, Руусувуори обыграл Карацева в матче второго круга со счётом 7:6 (8:6), 6:4.
«Он прекрасный игрок. В этом году он показал всему миру, как умеет играть. Он не лучшим образом начал матч сегодня, а мне удалось это сделать чуть лучше. Но и я, возможно, не воспользовался своими шансами так, как могу. Но самое главное, что мне удалось одержать победу в двух сетах», — приводит слова финна официальный сайт ATP.
Аслан Карацев занимает 25-е место в мировой классификации, Эмиль Руусувуори — 84-е. В четвертьфинале финн сыграет с представителем Беларуси Ильёй Ивашко.
Призовой фонд соревнований в Нур-Султане составляет $ 480 тыс. Его действующим победителем является представитель Австралии Джон Миллман.
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