Давид Гоффен женился. Фото

Бельгийский теннисист Давид Гоффен женился. Его избранницей стала бывшая бельгийская теннисистка Стефани Туччитто.

«Начало новой главы. Мистер и миссис Гоффен», — подписал он фотографии.

Посмотреть фотографии со свадьбы Гоффена можно в его «инстаграме».

Избранница Гоффена также опубликовала фотографии со свадьбы в «Инстаграме».

Посмотреть фотографии со свадьбы можно в «инстаграме» Стефани Туччитто.

Напомним, из-за неудачного падения на турнире в Галле в июне Давид Гоффен вынужден был пропустить как Уимблдон, так и Олимпиаду-2020 в Токио. У него диагностировали микроразрыв связки лодыжки и небольшую трещину в кости. Гоффен — бывшая седьмая ракетка мира, победитель пяти турниров ATP в одиночном разряде.