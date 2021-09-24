Давид Гоффен женился. Фото
Поделиться
Бельгийский теннисист Давид Гоффен женился. Его избранницей стала бывшая бельгийская теннисистка Стефани Туччитто.
«Начало новой главы. Мистер и миссис Гоффен», — подписал он фотографии.
Посмотреть фотографии со свадьбы Гоффена можно в его «инстаграме».
Избранница Гоффена также опубликовала фотографии со свадьбы в «Инстаграме».
Посмотреть фотографии со свадьбы можно в «инстаграме» Стефани Туччитто.
Напомним, из-за неудачного падения на турнире в Галле в июне Давид Гоффен вынужден был пропустить как Уимблдон, так и Олимпиаду-2020 в Токио. У него диагностировали микроразрыв связки лодыжки и небольшую трещину в кости. Гоффен — бывшая седьмая ракетка мира, победитель пяти турниров ATP в одиночном разряде.
Комментарии
- 24 сентября 2021
-
14:38
-
13:35
-
13:31
-
12:57
-
12:29
-
11:50
-
11:35
-
11:00
-
10:54
-
09:22
-
09:15
-
00:57
-
00:18
-
00:05
- 23 сентября 2021
-
23:06
-
20:56
-
20:03
-
19:18
-
19:06
-
18:05
-
16:34
-
15:24
-
14:08
-
13:25
-
12:33
-
11:58
-
11:20
-
11:15
-
11:06
-
09:59
-
09:45
-
09:34
-
09:28
-
09:20
-
00:52
Партнерский контент