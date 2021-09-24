Доминик Тим отреагировал на резкие слова бывшего физиотерапевта

Победитель Открытого чемпионата США 2020 года, австрийский теннисист Доминик Тим отреагировал на заявление своего бывшего физиотерапевта Алекса Штобера.
Пост доступен в «твиттере» Доминика Тима.
«Как многие из вас знают, несколько месяцев назад я решил изменить состав своей команды. Об этом было объявлено, и мы довольны внесенными изменениями. Они не повлияли на костяк соревновательной команды, который всегда оставался неизменным.
К сожалению, как вы все знаете, в преддверии «Уимблдона» я неожиданно получил травму правого запястья. Я много работал со специалистами и своей командой, чтобы согласовать наилучший план восстановления. Оглядываясь назад, можно сказать, что во время этого восстановления произошла досадная ошибка, из-за которой я пропустил не только US Open, но и остаток сезона.
Мне бы хотелось сохранить эту проблему в тайне, но после некоторых досадных историй в медиа я решил, что мне важно рассказать свою версию, и позже обращусь к медиа.
Мы уже двигаемся дальше, но я надеюсь, что это позволит мне подвести черту под пережитым и сосредоточиться на возвращении в форму, чтобы как можно скорее снова играть», – написал Тим у себя в «твиттере».
Напомним, ранее бывший физиотерапевт теннисиста Алекс Штобер заявил, что был предан Тиму на протяжении шести лет, но спортсмену не хватило смелости сказать о прекращении сотрудничества специалисту в лицо.
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