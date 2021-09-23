Бывший физиотерапевт Тима: ему не хватило смелости сказать, что мы больше не сотрудничаем

Победитель Открытого чемпионата США 2020 года, австрийский теннисист Доминик Тим прекратил сотрудничество со своим физиотерапевтом Алексом Штобером. Теннисист работал с ним с 2015 года.

По словам специалиста, эту новость ему сообщил новый менеджер теннисиста Гало Бланко.

«Я был абсолютно предан Доминику на протяжении шести лет, но ему даже не хватило смелости сказать, что мы больше не работаем вместе», – сказал Штобер в интервью Tennisnet.

Ранее физиотерапевт также работал с Михаэлем Штихом, Андре Агасси, Питом Сампрасом, Густаво Куэртеном, Ли На и Анжеликой Кербер.

Напомним, Доминик Тим из-за травмы запястья, которую он получил в конце июня 2021 года во втором круге турнира на Мальорке (Испания), пропустил Уимблдон и Открытый чемпионат США.