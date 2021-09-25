Саккари пробилась в финал турнира в Остраве

Сегодня, 25 сентября, в рамках турнира в Остраве 12-я ракетка мира Мария Саккари обыграла полячку Игу Свёнтек (6-е место рейтинга WTA). Полуфинальная встреча завершилась в пользу теннисистки из Греции 6:4, 7:5 и продлилась 1 час 52 минуты.

Ранее, в июне 2021 года, теннисистки уже играли в четвертьфинале Ролан Гаррос. Тогда победу также праздновала гречанка (6:4, 6:4).

Саккари 7 раз подала навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету её соперницы — 2 эйса, одна двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из трёх.

Теперь в решающей встрече турнира в Остраве Марии Саккари предстоит сыграть с победительницей пары Анетт Контавейт (Эстония) – Петра Квитова (Чехия).

Призовой фонд турнира – $ 565 530.