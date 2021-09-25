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Хуркач стал первым финалистом турнира в Метце, обыграв Гоёвчика

Хуркач стал первым финалистом турнира в Метце, обыграв Гоёвчика
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Польский теннисист Хуберт Хуркач стал первым финалистом турнира категории АТР-250 в Метце (Франция). В полуфинальном матче соревнований первый сеяный Хуркач нанёс поражение немцу Петеру Гоёвчику, начавшему турнир с квалификации, со счётом 6:4, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 1 час 35 минут.

Хуркач семь раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 2 из 7 брейк-пойнтов. Гоёвчик подал 10 эйсов, один раз ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

За титул турнира в Метце Хуркач сыграет с победителем второго полуфинального матча, в котором встретятся второй сеяный испанец Пабло Карреньо-Буста и третья ракетка соревнований француз Гаэль Монфис.

Призовой фонд турнира в Метце составляет € 419 470.

Метц. 1/2 финала
25 сентября 2021, суббота. 15:10 МСК
Хуберт Хуркач
13
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
4 		6 4  
         
Петер Гоёвчик
101
Германия
Петер Гоёвчик
П. Гоёвчик
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