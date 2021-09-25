Медведева сравнили с исполнителями роли Джеймса Бонда. Он пошутил в ответ

Вторая ракетка мира, чемпион US Open – 2021 россиянин Даниил Медведев дал шуточный ответ на вопрос страницы The Tennis Talker в «Твиттере».
Авторы The Tennis Talker восхитились видом Медведева в классическим костюме на презентации Кубка Лэйвера и сравнили россиянина с исполнителями роли знаменитого агента 007 Джеймса Бонда, спросив: «Угадай, кто здесь лишний?»
«Очевидно Дэниел Крейг!!! Пирс, Шон и я — все ростом выше 6 футов!» — ответил Медведев на своей странице в «Твиттере».
Фото можно посмотреть на странице Даниила Медведева в «Твиттере».
6 футов примерно равны 183 см, рост Медведева – 198 см.
На Кубке Лэйвера Медведев дебютирует матчем с канадцем Денисом Шаповаловым. Встреча начнётся 26 сентября не ранее 02:00 мск. Россиянин впервые выйдет на корт после победы над сербом Новаком Джоковичем в финале US Open – 2021.
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