Медведева сравнили с исполнителями роли Джеймса Бонда. Он пошутил в ответ

Вторая ракетка мира, чемпион US Open – 2021 россиянин Даниил Медведев дал шуточный ответ на вопрос страницы The Tennis Talker в «Твиттере».

Авторы The Tennis Talker восхитились видом Медведева в классическим костюме на презентации Кубка Лэйвера и сравнили россиянина с исполнителями роли знаменитого агента 007 Джеймса Бонда, спросив: «Угадай, кто здесь лишний?»

«Очевидно Дэниел Крейг!!! Пирс, Шон и я — все ростом выше 6 футов!» — ответил Медведев на своей странице в «Твиттере».

Фото можно посмотреть на странице Даниила Медведева в «Твиттере».

6 футов примерно равны 183 см, рост Медведева – 198 см.

На Кубке Лэйвера Медведев дебютирует матчем с канадцем Денисом Шаповаловым. Встреча начнётся 26 сентября не ранее 02:00 мск. Россиянин впервые выйдет на корт после победы над сербом Новаком Джоковичем в финале US Open – 2021.