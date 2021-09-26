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Рублёв и Зверев принесли 3 очка команде Европы на Кубке Лэйвера

Рублёв и Зверев принесли 3 очка команде Европы на Кубке Лэйвера
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Российский теннисист Андрей Рублёв и представитель Германии Александр Зверев обыграли американца Райлли Опелку и Дениса Шаповалова из Канады в первом матче третьего игрового дня Кубка Лэйвера со счётом 6:2, 6:7 (4:7), 10:3. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты.

Рублёв и Зверев трижды подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта. Опелка и Шаповалов подали восемь эйсов, четыре раза ошиблись на подаче и не выиграли ни одного брейк-пойнта.

Рублёв и Зверев на Кубке Лэйвера выступают за сборную Европы, Опелка и Шаповалов – за команду остального мира. После победы Андрея и Александра счёт в противостоянии Европа – остальной мир стал 14-1. Напомним, что за каждую победу в третий день даётся 3 очка.

Следующими на корт должны выйти Александр Зверев (команда Европы) – Феликс Оже-Альяссим (команда остального мира).

Кубок Лэйвера. Финал
26 сентября 2021, воскресенье. 19:15 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Рублёв А. Зверев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 4 1 10
2 		7 7 0 3
         
Райлли Опелка
США
Райлли Опелка
Денис Шаповалов
Канада
Денис Шаповалов
Р. Опелка Д. Шаповалов
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