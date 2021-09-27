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Ига Свёнтек стала четвёртой ракеткой мира, Мария Саккари впервые вошла в топ-10

Ига Свёнтек стала четвёртой ракеткой мира, Мария Саккари впервые вошла в топ-10
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В обновлённом рейтинге WTA от 27 сентября польская теннисистка Ига Свёнтек поднялась на четвёртую строчку, японка Наоми Осака — на седьмую. Представительница Греции Мария Саккари впервые в карьере вошла в топ-10. Лучшая из россиянок, Анастасия Павлюченкова, занимает 13-ю позицию.

Рейтинг WTA. 27 сентября
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9726.
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 7005.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5265.
4 (6). Ига Свёнтек (Польша) — 4756.
5 (5). Барбора Крейчикова (Чехия) — 4668.
6 (4). Элина Свитолина (Украина) — 4491.
7 (8). Наоми Осака (Япония) — 4326.
8 (7). Софья Кенин (США) — 4309.
9 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4135.
10 (12). Мария Саккари (Греция) — 3995.
...
13 (13). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 3310...
25 (24). Дарья Касаткина (Россия) — 2355...
31 (31). Вероника Кудерметова (Россия) — 1955.
32 (33). Екатерина Александрова (Россия) — 1856...
42 (44). Людмила Самсонова (Россия) — 1526...
80 (92). Анастасия Потапова (Россия) — 945...
88 (82). Варвара Грачёва (Россия) — 890...
93 (96). Вера Звонарёва (Россия) — 849...
100 (89). Светлана Кузнецова (Россия) — 754.

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