Дети Курниковой используют домашний корт не по назначению. А в теннис они играть будут?

Бывшая 1-я ракетка мира в парном разряде выложила милое видео, где её дети рассекают на мини-электромобиле. Ждём, когда они возьмут ракетки.

Детям Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса есть где развернуться на семейной вилле. Сын и две дочки мировых звёзд спорта и поп-музыки уже освоили домашний теннисный корт. Правда, пока малыши там не играют в теннис и используют его не по назначению.

Анна Курникова закончила профессиональную карьеру 18 лет назад, но по-прежнему продолжает привлекать к себе внимание. Немало этому способствует не только великолепная форма 40-летней бывшей первой ракетки мира в парном разряде, но и то, что Анна много лет состоит в отношениях с одним из самых известных поп-исполнителей Энрике Иглесиасом. Три года назад у пары родились близнецы Николас и Люси, а спустя два года ещё и младшая дочь Маша. Несмотря на многочисленные слухи о расставании пары, судя по соцсетям Курниковой и Иглесиаса, появление детей только укрепило их союз.

Вообще, Анна и Энрике не балуют подписчиков новыми фото и видео своих наследников. Но на днях Курникова разместила в своём «инстаграме» ролик, на котором сын Нико, сидя за рулём мини-электромобиля, катает своих сестричек по домашнему теннисному корту. Дети весело хохочут, а Люси говорит сначала по-русски «Давай, давай!» а в конце ролика добавляет: «Гудбай!» За несколько дней видео собрало почти 900 тыс. просмотров. Пользователи в комментариях не жалели восторженных слов в адрес детей Курниковой и Иглесиаса: «Такие солнышки!» «Они волшебные!» «Сладкие детки!» — писали поклонники звёздной пары.

Многодетному семейству Курниковой и Иглесиаса есть где развернуться и весело провести время. Они живут в роскошном особняке в Майами на берегу залива Бискейн. Пара переехала туда в 2013 году. По данным риелторов, сейчас поместье стоит $ 26 млн. На участке расположен двухэтажный дом, а также пристройка для охраны, машин, открытый бассейн и теннисный корт с хардовым покрытием. Именно по этому корту и рассекали дети Анны и Энрике на красной машинке.

Пока домашний корт знаменитой теннисистки используется не по назначению. Но, возможно, в скором времени дети бывшей первой ракетки мира в парном разряде всё-таки возьмут в руки ракетки. Во всяком случае Анна однажды разместила фото своей младшей дочки Маши в белом наряде и снабдила таким комментарием: «Уимблдон, я иду!»

Вообще Курникова и Иглесиас стараются приобщать детей к спорту. Учитывая, что они живут в Майами, малыши с детства много плавают. Кроме того, они играют с родителями на детской площадке в футбол и другие подвижные игры.

Однажды Иглесиас признался, что был бы рад, если бы дети серьёзно занимались спортом, ведь он сам является большим поклонником футбола, тенниса и гольфа: «Не хочу стать одним из одержимых отцов, но я уже говорил Анне, что она может стать лучшим тренером в мире для наших детей. Кстати, мы с ней регулярно играем в теннис. Мне иногда удаётся побеждать её, но, думаю, она просто позволяет мне выигрывать».