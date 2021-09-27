Роджер Федерер назвал самый важный удар в карьере
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер рассказал, какой удар считает самым важным в своей карьере. Он вспомнил матч с Томми Хаасом на «Ролан Гаррос» 2009 года.
«Отличный вопрос. Сложно ответить, но, может, мой форхенд в матче с Томми Хаасом на Открытом чемпионате Франции. Брейк-пойнт. Мы по-прежнему каждый раз говорим с ним об этом, когда встречаемся. Я выиграл тот матч в 2009-м, а потом и турнир.
Мне показался очень важным тот момент. Я понимал, что если не попаду в линию, то проиграю матч. И Томми знал это», — приводит слова Федерера GQ.
Напомним, в 2009 году Роджер Федерер выиграл свой единственный «Ролан Гаррос». Он шесть раз побеждал на Открытом чемпионате Австралии, восемь раз выигрывал «Уимблдон», пять — US Open.
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