Анастасия Гасанова вышла во второй круг турнира в Нур-Султане

Российская теннисистка Анастасия Гасанова вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Нур-Султане (Казахстан). В матче первого круга она обыграла представительницу Беларуси Юлию Готовко.



Для победы Гасановой потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:1 в пользу россиянки. Продолжительность противостояния составила 58 минут.



Гасанова выполнила три эйса, совершила три двойные ошибки и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. Её соперница Готовко ни разу не подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и использовала 1 из 2 брейк-пойнтов.



За выход в четвертьфинал турнира Гасанова сразится с победительницей встречи между своей соотечественницей Анной Блинковой и представительницей Хорватии Аной Конюх.

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