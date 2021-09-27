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Анастасия Гасанова вышла во второй круг турнира в Нур-Султане

Анастасия Гасанова вышла во второй круг турнира в Нур-Султане
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Российская теннисистка Анастасия Гасанова вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Нур-Султане (Казахстан). В матче первого круга она обыграла представительницу Беларуси Юлию Готовко.

Для победы Гасановой потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:1 в пользу россиянки. Продолжительность противостояния составила 58 минут.

Гасанова выполнила три эйса, совершила три двойные ошибки и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. Её соперница Готовко ни разу не подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и использовала 1 из 2 брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал турнира Гасанова сразится с победительницей встречи между своей соотечественницей Анной Блинковой и представительницей Хорватии Аной Конюх.

Нур-Султан (ж). 1-й круг
27 сентября 2021, понедельник. 09:35 МСК
Анастасия Гасанова
160
Россия
Анастасия Гасанова
А. Гасанова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		1  
         
Юлия Готовко
233
Беларусь
Юлия Готовко
Ю. Готовко
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