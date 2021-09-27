Виталия Дьяченко снялась с матча с украинкой Цуренко на турнире в Нур-Султане

Российская теннисистка Виталия Дьяченко снялась с матча первого круга турнира в Нур-Султане, в котором её соперницей была представительница Украины Леся Цуренко. Дьяченко прекратила борьбу при счёте 6:1, 3:1 в пользу соперницы.
За 57 минут матча Дьяченко успела дважды подать навылет и совершить пять двойных ошибок. На счету Цуренко ни одного эйса и три двойные ошибки. Украинская спортсменка выиграла 84% очков на первой подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из девяти. Дьяченко выиграла всего 45% очков на первой подаче и реализовала 1 брейк-пойнт из двух.
Помимо Дьяченко в турнире примут участие шесть россиянок: Варвара Грачёва (7), Анастасия Потапова (WC), Анна Блинкова, Анастасия Гасанова, Наталья Вихлянцева и Анастасия Захарова (обе – квалифаеры). Призовой фонд турнира в Нур-Султане составит более $ 235 тыс.
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