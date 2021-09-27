Арина Соболенко опубликовала фото в объятиях экс-хоккеиста Константина Кольцова

Белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала новую фотографию в своём «инстаграме». На ней спортсменка сидит в объятиях экс-хоккеиста сборной Беларуси Константина Кольцова.



«Пусть так будет всегда», — подписала совместную фотографию из ресторана 23-летняя Соболенко.

Ранее в апреле 2020 года жена хоккеиста Константина Кольцова Юлия объявила о расставании с мужем. Молодая женщина намекнула на причину развода: «Обращение ко всем девушкам, виснущим на чужих мужьях с малышами в семье! Это подло! Это самое удивительное и счастливое время, но в то же время самое сложное, потому что маленький ребёнок отнимает кучу сил, энергии и времени… Может так случиться, что и вы когда-нибудь там будете», — написала Юлия, при этом отметив на совместном снимке с Кольцовым «инстаграм» Арины Соболенко.

Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Арины Соболенко.