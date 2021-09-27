Федерер: скучаю по безрукавкам Надаля

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер заявил, что скучает по запоминающимся комплектам форм в теннисе, а также рассказал о своих чувствах после наступления сорокалетия.

«Сейчас на корте ни у кого нет необходимости выглядеть так, как раньше. Хотя я скучаю по безрукавкам Надаля, но времена меняются.

В августе мне исполнилось 40 лет. Вообще-то я взволнован, хотя и шучу: «Не могу поверить, что мне 40! Это ужасно!». Я помню, как мне исполнилось 20… В этом возрасте ты думаешь, что знаешь, кто ты, но на самом деле ты понятия не имеешь! В 30 ты уже неплохо представляешь, но разбираешься в этом наверняка лишь в 40. Сейчас в моей жизни всё очень хорошо: жена, четверо детей. Моим девочкам уже по 12 лет — мне было 28, когда они появились на свет, — а мальчикам уже по семь. Так что, я хочу сказать, у нас прекрасная жизнь и я не могу жаловаться. Я также рад до сих пор играть в теннис, но в последнее время стал проводить больше времени с семьёй и друзьями, потому что мне этого не хватало», — приводит слова Федерера GQ.