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Эшли Барти снялась с турнира в Индиан-Уэллсе

Эшли Барти снялась с турнира в Индиан-Уэллсе
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Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти снялась с турнира в Индиан-Уэллсе, который пройдет с 6 по 17 октября. Её место в сетке займет словенка Полона Герцог. Об этом сообщается в официальном «твиттере» соревнований.

На турнире будут принимать участие Арина Соболенко, Каролина Плишкова, Элина Свитолина, Софья Кенин, Барбора Крейчикова и другие.

Ранее тренер Крэйг Тиззер сообщил, что Эшли Барти может пропустить перенесённый итоговый турнир WTA 2021 года.

В этом году Барти удалось установить личный рекорд по числу титулов под эгидой WTA за один сезон. Первая ракетка мира победила в Штутгарте, Майами и Мельбурне, Цинциннати, а также стала обладательницей Уимблдона. Всего же на счету австралийки 13 титулов под эгидой WTA.

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