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Павлюченкова проиграла Вондроушовой и не смогла пробиться в третий круг турнира в Чикаго

Павлюченкова проиграла Вондроушовой и не смогла пробиться в третий круг турнира в Чикаго
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Завершилась встреча второго круга турнира в Чикаго, в котором российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила чешке Маркете Вондроушовой со счётом 3:6, 2:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут. За всю игру Вондроушова сделала 1 эйс, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 7. На счету Павлюченковой 1 эйс, 6 двойных ошибок и 2 брейка при 5 брейк-пойнтах.

В третьем круге Маркета Вондроушова встретится с представительницей Швейцарии Хиль Белен Тайхман, которая обыграла польку Магду Линетт (6:2, 6:4)

Всего участие во втором турнире в Чикаго принимают 56 спортсменок. Матчи проходят на хардовом покрытии, а общий призовой фонд соревнований составил $ 565 530. Победителем Чикаго-1, проходившего в августе, стала Элина Свитолина (Украина).

Чикаго-2. 2-й круг
29 сентября 2021, среда. 21:05 МСК
Маркета Вондроушова
41
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Анастасия Павлюченкова
13
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
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