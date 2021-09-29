Павлюченкова проиграла Вондроушовой и не смогла пробиться в третий круг турнира в Чикаго

Завершилась встреча второго круга турнира в Чикаго, в котором российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила чешке Маркете Вондроушовой со счётом 3:6, 2:6.
Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут. За всю игру Вондроушова сделала 1 эйс, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 7. На счету Павлюченковой 1 эйс, 6 двойных ошибок и 2 брейка при 5 брейк-пойнтах.
В третьем круге Маркета Вондроушова встретится с представительницей Швейцарии Хиль Белен Тайхман, которая обыграла польку Магду Линетт (6:2, 6:4)
Всего участие во втором турнире в Чикаго принимают 56 спортсменок. Матчи проходят на хардовом покрытии, а общий призовой фонд соревнований составил $ 565 530. Победителем Чикаго-1, проходившего в августе, стала Элина Свитолина (Украина).
- 29 сентября 2021
-
22:17
-
21:23
-
20:47
-
20:35
-
19:28
-
17:55
-
17:32
-
15:52
-
15:36
-
14:38
-
14:24
-
13:55
-
13:29
-
11:24
-
10:38
-
10:22
-
09:43
-
09:22
-
09:13
-
06:54
-
00:08
- 28 сентября 2021
-
23:40
-
23:25
-
22:52
-
22:38
-
22:23
-
18:26
-
16:03
-
15:07
-
14:05
-
12:50
-
12:43
-
12:07
-
11:49
-
11:37