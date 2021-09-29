Павлюченкова проиграла Вондроушовой и не смогла пробиться в третий круг турнира в Чикаго

Завершилась встреча второго круга турнира в Чикаго, в котором российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила чешке Маркете Вондроушовой со счётом 3:6, 2:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут. За всю игру Вондроушова сделала 1 эйс, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 7. На счету Павлюченковой 1 эйс, 6 двойных ошибок и 2 брейка при 5 брейк-пойнтах.

В третьем круге Маркета Вондроушова встретится с представительницей Швейцарии Хиль Белен Тайхман, которая обыграла польку Магду Линетт (6:2, 6:4)

Всего участие во втором турнире в Чикаго принимают 56 спортсменок. Матчи проходят на хардовом покрытии, а общий призовой фонд соревнований составил $ 565 530. Победителем Чикаго-1, проходившего в августе, стала Элина Свитолина (Украина).