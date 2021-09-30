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Анастасия Гасанова проиграла Юлии Путинцевой в 1/4 финала турнира в Нур-Султане

Анастасия Гасанова проиграла Юлии Путинцевой в 1/4 финала турнира в Нур-Султане
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Российская теннисистка Анастасия Гасанова не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA-250 в Нур-Султане (Казахстан). В четвертьфинальном матче она проиграла представительнице Казахстана Юлии Путинцевой.

Для победы Путинцевой потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 6:3, 4:6, 6:0 в пользу Юлии. Продолжительность противостояния составила 2 часа 35 минут.

Гасанова выполнила два эйса, совершила одну двойную ошибку и реализовала 8 из 18 брейк-пойнтов. Её соперница Путинцева один раз подала навылет, совершила 13 двойных ошибок и использовала 4 из 12 брейк-пойнтов.

За выход в финал турнира Путинцева сразится с победительницей встречи между представительницей России Анастасией Потаповой и Ребеккой Петерсон из Швеции.

Нур-Султан (ж). 1/4 финала
30 сентября 2021, четверг. 12:25 МСК
Юлия Путинцева
47
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
3 		6 0
         
Анастасия Гасанова
160
Россия
Анастасия Гасанова
А. Гасанова
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