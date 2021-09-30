Анастасия Гасанова проиграла Юлии Путинцевой в 1/4 финала турнира в Нур-Султане

Российская теннисистка Анастасия Гасанова не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA-250 в Нур-Султане (Казахстан). В четвертьфинальном матче она проиграла представительнице Казахстана Юлии Путинцевой.



Для победы Путинцевой потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 6:3, 4:6, 6:0 в пользу Юлии. Продолжительность противостояния составила 2 часа 35 минут.



Гасанова выполнила два эйса, совершила одну двойную ошибку и реализовала 8 из 18 брейк-пойнтов. Её соперница Путинцева один раз подала навылет, совершила 13 двойных ошибок и использовала 4 из 12 брейк-пойнтов.



За выход в финал турнира Путинцева сразится с победительницей встречи между представительницей России Анастасией Потаповой и Ребеккой Петерсон из Швеции.



