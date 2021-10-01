Объявлен состав сборной России на финал Кубка Федерации

Стал известен состав сборной России на финал Кубка Федерации. За национальную команду выступят Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова. Об этом сообщается в официальном «твиттере» турнира. Самсонову впервые вызвали в сборную.
Соперниками сборной России на групповом этапе будут национальные команды Франции и Канады (группа А). В группе В сыграют Австралия, Беларусь и Бельгия, в группе С — США, Испания и Словакия, в группе D — Чехия, Германия и Швейцария. Турнир пройдёт в Праге (Чехия) с 1 по 6 ноября, изначально он должен был пройти в Будапеште (Венгрия) в апреле.
Отметим, что сборная России вследствие санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) выступит как команда Федерации тенниса России.
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