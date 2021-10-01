Экс первая ракетка Казахстана и обладательница двух титулов турниров «Большого Шлема» в парном разряде 34-летняя Ярослава Шведова официально объявила о завершении карьеры.

«Это накопленная усталость, невозможность хорошо поддерживать форму. Путешествовать, когда у тебя уже есть семья. Я взвесила все „за“ и „против“, когда провела много матчей на US Open. Я приняла решение не выступать на турнире Astana Open, посчитала, что не смогу показать хорошие результаты, и не захотела огорчать зрителей.

Думаю, что это окончательно. Я знаю все эти истории, когда теннисистки завершали карьеру, а затем возвращались, потом снова, особенно про Ким Клейстерс, Лена Веснина тоже и Алла Кудрявцева. У нас даже есть «мамский чат» теннисистов, где собраны русские девчонки, уже ставшие матерями. Мы там делились советами, как воспитывать детей, как вернуться в тур. Я думаю, что у меня есть накопившаяся усталость. Больше энергии у меня идёт в развитие тенниса, помощь молодым игрокам. Я уже возвращалась после рождения детей спустя три года перерыва, и это было очень сложно. Не знаю, смогу ли я ещё раз это сделать

Я остаюсь капитаном сборной в Кубке Билли Джин Кинг. Буду поддерживать девочек и направлять их. Есть мысли, чтобы в дальнейшем помогать Федерации тенниса Казахстана в работе с юными игроками», — приводят слова Шведовой Vesti.kz.