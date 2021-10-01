Ярослава Шведова: очень понравилось ощущение, что сама Серена меня боится

Экс первая ракетка Казахстана и обладательница двух титулов турниров «Большого Шлема» в парном разряде Ярослава Шведова назвала самую сложную соперницу в карьере.
«Сложнее всего было играть с Сереной Уильямс. У меня не было таких мыслей, что играть с первой ракеткой мира невозможно. У меня была мотивация навязать ей как можно плотную борьбу. Во втором сете я начала догонять её, выигрывать. Мне тогда почувствовалось, что мяч был уже легче, скорость оптимальнее. Я посмотрела на неё и почувствовала, что она меня боится. Мне очень понравилось это ощущение, что сама Серена меня боится. Я хотела давить всё ещё больше и больше, но проиграла в решающей партии со счётом 5:7. Снимаю перед ней шляпу, она собралась в нужный момент, колоссальный игрок», — приводят слова Шведовой Vesti.kz.
В 1/8 финала Уимблдона-2012 Шведовой удалось взять сет у Уильямс-младшей. Матч завершился победой Серены со счётом 6:1, 2:6, 7:5.
- 1 октября 2021
-
22:25
-
22:09
-
18:10
-
16:59
-
16:33
-
16:25
-
14:56
-
14:34
-
13:50
-
13:23
-
13:11
-
12:50
-
12:36
-
11:53
-
10:00
-
09:56
-
09:30
-
01:37
- 30 сентября 2021
-
22:56
-
20:55
-
20:33
-
20:14
-
16:59
-
16:45
-
15:15
-
15:08
-
12:43
-
12:16
-
11:47
-
11:19
-
10:51
-
10:38
-
10:32
-
09:38
-
09:21