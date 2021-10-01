Ярослава Шведова: очень понравилось ощущение, что сама Серена меня боится

Экс первая ракетка Казахстана и обладательница двух титулов турниров «Большого Шлема» в парном разряде Ярослава Шведова назвала самую сложную соперницу в карьере.

«Сложнее всего было играть с Сереной Уильямс. У меня не было таких мыслей, что играть с первой ракеткой мира невозможно. У меня была мотивация навязать ей как можно плотную борьбу. Во втором сете я начала догонять её, выигрывать. Мне тогда почувствовалось, что мяч был уже легче, скорость оптимальнее. Я посмотрела на неё и почувствовала, что она меня боится. Мне очень понравилось это ощущение, что сама Серена меня боится. Я хотела давить всё ещё больше и больше, но проиграла в решающей партии со счётом 5:7. Снимаю перед ней шляпу, она собралась в нужный момент, колоссальный игрок», — приводят слова Шведовой Vesti.kz.

В 1/8 финала Уимблдона-2012 Шведовой удалось взять сет у Уильямс-младшей. Матч завершился победой Серены со счётом 6:1, 2:6, 7:5.