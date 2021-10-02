Рублёв обыграл Шварцмана и вышел в полуфинал турнира в Сан-Диего

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира в Сан-Диего. На стадии четвертьфинала он обыграл представителя Аргентины Диего Шварцмана со счётом 6:1, 7:5.

Продолжительность встречи составила 1 час 52 минуты. За это время россиянин совершил 4 подачи навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету Шварцмана 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брек-пойнт из 8.

За выход в финал турнира Андрей Рублёв поспорит с представителем Великобритании Кэмероном Норри. Матч состоится 2 октября. Ориентировочное время начала встречи – 23:00 мск.

Напомним, турнир в Сан-Диего (США) категории ATP 250 проходит с 27 сентября по 3 октября. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 600 тыс.