Любичич: после противоборства Федерера и Надаля будет то же, что и после Сампраса с Агасси

Тренер Роджера Федерера Иван Любичич поделился мнением о том, что после ухода «Большой тройки» положение на профессиональной сцене будет похожим на то, что было после Андре Агасси и Пита Сампраса.

«Сценарий на ближайшие несколько лет будет таким же, как тот, который последовал за Питом Сампрасом и Андре Агасси, с разными победителями «Больших шлемов». Ферреро, Гаудио, Мойя, Хьюитт, Сафин. Будет более нормальный и классический теннис, чем тот, который навязан «Большой тройкой»», — приводит слова хорватского экс-теннисиста Tennis World USA.

Отметим, что в 2021 году первая ракетка мира Новак Джокович выиграл 3 турнира «Большого шлема»: Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Победителем последнего US Open стал россиянин Даниил Медведев.