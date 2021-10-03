Синнер: в решающие моменты мне повезло немного больше, чем Монфису

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу в финальном матче турнира в Софии против француза Гаэля Монфиса со счётом 6:3, 6:4.
«Уровень тенниса сегодня был высоким. У нас были длинные-длинные розыгрыши, они были очень тяжёлыми физически. Счастлив снова завоевать трофей здесь, в Софии. Считаю, что это очень хороший турнир. Это был лучший матч, который я провёл на этой неделе.
Играть против Гаэля всегда непросто, у нас было много сложных матчей. Думаю, что в решающие моменты мне повезло немного больше, чем ему, и это мне очень помогло», — приводит слова Синнера пресс-служба АТР.
Благодаря победе в Софии Синнер поднимется на 10-е место в чемпионской гонке ATP в Турин. Итальянец продолжает претендовать на выход в финал сезона в Турине с 14 по 21 ноября.
- 3 октября 2021
-
21:33
-
20:58
-
18:17
-
16:01
-
15:54
-
15:10
-
14:29
-
14:05
-
13:30
-
12:52
-
12:06
-
11:28
-
11:27
-
10:17
-
09:47
-
09:27
-
09:27
-
05:34
-
02:10
-
00:30
- 2 октября 2021
-
22:31
-
20:23
-
19:48
-
18:10
-
16:58
-
16:41
-
16:01
-
15:50
-
15:28
-
14:46
-
14:10
-
11:57
-
10:05
-
09:56
-
09:54