Синнер: в решающие моменты мне повезло немного больше, чем Монфису

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу в финальном матче турнира в Софии против француза Гаэля Монфиса со счётом 6:3, 6:4.

«Уровень тенниса сегодня был высоким. У нас были длинные-длинные розыгрыши, они были очень тяжёлыми физически. Счастлив снова завоевать трофей здесь, в Софии. Считаю, что это очень хороший турнир. Это был лучший матч, который я провёл на этой неделе.

Играть против Гаэля всегда непросто, у нас было много сложных матчей. Думаю, что в решающие моменты мне повезло немного больше, чем ему, и это мне очень помогло», — приводит слова Синнера пресс-служба АТР.

Благодаря победе в Софии Синнер поднимется на 10-е место в чемпионской гонке ATP в Турин. Итальянец продолжает претендовать на выход в финал сезона в Турине с 14 по 21 ноября.