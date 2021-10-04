Надаль получил медаль от полиции Испании за помощь нуждающимся во время пандемии

Рафаэль Надаль получил медаль за заслуги от Национальной полиции Балеарских островов. Испанский теннисист был отмечен в знак признания усилий, предпринятых во время пандемии COVID-19.
Награду спортсмену вручили за солидарность и постоянную готовность сотрудничать с обществом и помогать нуждающимся, отмечает AS.
В конце сентября Надаль установил впечатляющее статистическое достижение. На протяжении 6000 дней подряд Надаль пребывает в первой десятке мирового рейтинга, куда попал 25 апреля 2005 года.
В настоящее время Рафаэль Надаль взял паузу в карьере до конца сезона, чтобы залечить травму стопы. 20 августа испанский теннисист заявил о своём решении досрочно завершить сезон. Впервые после «Ролан Гаррос» – 2021 Надаль выступил на турнире ATP в Вашингтоне в начале августа и завершил борьбу за титул в третьем круге, проиграв Ллойду Джорджу Харрису из ЮАР.
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