«Непринятие поражения — это абсолютно нормально». Надаль — о своём отношении к проигрышам
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20-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль рассказал о своём отношении к поражениям.
«Непринятие поражения — это абсолютно нормально.
Это ещё и вопрос уверенности в себе. Каждый день мы выкладываемся на все 100%, чтобы быть готовыми, и мы хотим лучшего для нашей карьеры. Принять поражение без проблем означало бы проявить неуважение ко всем усилиям, приложенным в предыдущие недели и месяцы.
Злость после плохой игры — признак зрелости. В то же время необходимо уметь переваривать поражение, а затем анализировать его», — цитирует испанца Tennis World USA.
Напомним, уже более 6000 дней подряд Надаль пребывает в первой десятке мужского мирового рейтинга, куда он попал 25 апреля 2005 года.
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